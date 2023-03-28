Устала скрывать? Жена Джигурды ответила на слухи о разводе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 74

Жена Никиты Джигурды опровергла слухи о разводе

Устала скрывать? Жена Джигурды ответила на слухи о разводе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Фигуристка решилась на откровение только после признания балерины Анастасии Волочковой, что она будет рядом с ее мужем всегда.

Жена шоумена и актера Никиты Джигурды ответила на слухи о разладе в семье и разводе. Фигуристка Марина Анисина сделала это вслед за признанием балерины Анастасии Волочковой. Своим ответом спортсменка постаралась раз и навсегда поставить точку в данном вопросе.

Слухи о разводе в семье Джигурды поползли после того, как его все чаще стали замечать в компании Волочковой. Ни для кого не было секретом, что они давно знакомы, периодически видятся. Но в последнее время все чаще. При этом Джигурда позволяет себе обнимать балерину, трогать за ноги и другие части тела. Масла в огонь подлила новость о том, что Анисина из Франции переехала в Турцию. Якобы для того, чтобы дети могли заниматься большим теннисом у лучших специалистов. Вопросы о личной жизни она обходила стороной. Лишь после признания Волочковой в том, что она собирается рядом с Джигурдой всегда, фигуристка решилась на откровение.

«Мы вместе, у нас крепкая и счастливая семья. Никто в Турцию не переезжал. Весь негатив сжигаем мгновенно, даже не старайтесь», — высказалась Марина Анисина в социальной сети.

Но если все так идеально в семье Джигурды, то зачем он столько внимания уделяет Волочковой, задались вопросом некоторые. По мнению публики, все не просто так! У шоумена может быть план завладеть ее имуществом, пишет 7Дней.ru. Пользователи сети провели аналогию отношений с бизнесвумен Людмилой Браташ, за наследство которой Джигурда много лет боролся в суде.

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