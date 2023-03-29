«Эйфории и в тот раз не было»: Буланова раскрыла чувства перед свадьбой

Певица не скрывает, она невероятно влюблена в избранника и счастлива с ним. Но поход в ЗАГС уже воспринимает как нечто обыденное, где ничего нового она не увидит.

Певица Татьяна Буланова, которая предстоящим летом намерена в третий раз отправиться в ЗАГС, теперь — с предпринимателем Валерием Рудневым, не ощущает внутреннего счастья от бракосочетания. По ее мнению, она уже знает, что будет происходить в государственном учреждении и ничего нового от похода она не ожидает.

«Если честно, и во второй раз не было эйфории. Самая эйфория в первый раз, когда не знаешь, как это все. Я будущего мужа очень люблю, очень доверяю», — сообщила она на юбилейном концерте композитора Олега Иванова.

Вместе с тем певица поведала о подготовке к торжеству. Молодожены уже выбрали день бракосочетания и место празднования, артистка подобрала свадебное платье. Уточнять, когда именно состоится свадьба, Татьяна Буланова не стала. Открытым остается вопрос с гостями. Приглашения еще не разосланы, но коллеги Анна Семенович и Сергей Рогожин будут непременно.

К слову, Буланова счастлива в отношениях с Рудневым уже три года. Бывший теннисист, а ныне бизнесмен, младше знаменитости на 19 лет. Несмотря на разницу в возрасте, жених и невеста счастливы. В ноябре мужчина сделал предложение руки и сердца, подарив Булановой кольцо с танзанитом и бриллиантами за полмиллиона рублей. Выбор знаменитости полностью поддержал старший сын Александр Тагрин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что печалит будущего супруга Татьяны Булановой.