В огне и дыму: протестовать на улицы французских городов вышли полмиллиона человек

Во Франции с новой силой вспыхнули беспорядки. К требованиям митингующих отменить пенсионную реформу добавились новые. Это повышение зарплат и пересмотр других инициатив президента Макрона. Градус противостояния растет.

От водометов и дубинок полиция перешла к гранатометам. Корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза расскажет подробности из Парижа.

«Парижские площади сегодня превратились в настоящие арены для боя. Протестующие пытались устроить там уже десятый по счету митинг. А силовики — выдавить их любыми средствами. В ход пошли дубинки и гранаты со слезоточивым газом», — сообщила корреспондент.

Столкновения шли под покровом ночи. Часть протестующих забаррикадировалась на входе в метро. Выбить их оттуда силовики пытались несколько часов подряд. При этом действия силовиков с каждым часом становились все жестче. Например, полицейские во время преследования едва не задавили манифестанта мотоциклом.

С помощью тяжелой техники и пожарных силовики пытались потушить огненные баррикады, устроенные протестующими. Но когда удавалось справиться с одним очагом, манифестанты тут же поджигали другие.

Неспокойно было и в других городах по всей стране: спонтанные ночные митинги собрали больше тысячи человек в Гренобле, еще больше — в Монпелье. Многие были шокированы тем, насколько жестко стали действовать полицейские.

Десятый день протестов стал рекордным по числу раненых — почти сто человек. Весь мир облетели вот эти кадры: силовики на бегу толкают человека, он бьется головой об асфальт и остается лежать без сознания.

Полиция бьет людей дубинками и кидает в толпу гранаты со слезоточивым газом. В какой-то момент правоохранители оказались под огнем из фейерверков и вынуждены были отступить.

Это, видимо, только еще сильнее разозлило защитников правопорядка. В ответ, они применили гранатометы — юристы уже заявили, что вообще-то это оружие считается военным. Полицейские применяли его четыре года назад — первый и последний раз — в разгар протестов «желтых жилетов».

Еще одно испытанное средство — водометы — применяли в Тулузе, Ренне и Лилле. А вот в Лионе оно дало осечку. В итоге одинокий сопротивляющийся струе манифестант стал новым символом французского протеста.

К митингам присоединяются все новые участники, и они выдвигают новые требования — куда более широкие, чем просто отказ от повышения пенсионного возраста.

«Мы требуем отказаться от притеснения французов, повысить зарплаты всем, и — главное — отказаться от системы бакалавриата, которая мешает нам, лицеистам, жить. Она мешает искать работу и получать нормальные знания! Мы хотим отмены всех реформ Макрона!» — заявил пресс-секретарь студенческой Конфедерации лицеистов Франции Манес Надель.

Того же самого потребовали теперь и сотрудники аэропортов. В Биарице они полностью парализовали работу воздушной гавани. Отменены десятки рейсов, в том числе международные! Но официальные власти остаются абсолютно глухи к требованиям. Новые сутки протестов, уже очевидно, остались без результатов.