Лавров: контакты между Россией и США по ДСНВ не ведутся

РФ приостановила участие в соглашении с 1 марта, Штаты в ответ призвали страну пересмотреть свое решение.

Россия не ведет никаких переговоров с США насчет Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с ТАСС.

«Никаких контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведется», — цитирует агентство руководителя дипведомства.

Как известно, Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан между США и РФ 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил ранее существовавшие документы, регламентировавшие данную сферу правоотношений.

Два года назад, в феврале, президенты РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден продлили соглашение еще на пять лет во время личной встречи. А 21 февраля российский лидер заявил о приостановке участия в ДСНВ — 1 марта был подписан соответствующий закон. В Соединенных Штатах в ответ призвали вернуться к исполнению обязательств по соглашению.

Владимир Путин при этом не исключил возможность продолжения сотрудничества в части данного договора. Однако для этого, по его словам, российская сторона должна понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько правомерны претензии США к России из-за выхода из ДСНВ.