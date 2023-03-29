Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 29 марта

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 725

Демилитаризация и денацификация Украины и противодействие этому со стороны Запада: все самое важное в дайджесте на 5-tv.ru.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные раскрыли обстановку в зоне специальной военной операции (СВО). Видео с заявлениями руководства пресс-центров предоставило Минобороны РФ.

Сообщается, что под Херсоном российская артиллерия уничтожила пункт управления украинскими дронами.

«На херсонском направлении артиллерийским расчетом 2А36 „Гиацинт-Б“ Южного военного округа нанесено огневое поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе города Херсон. Безвозвратные потери противника в живой силе составили более десяти человек», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

Он добавил, что с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы были сбиты пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Песчановка и Алешки.

Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка в Херсонской области бойцы группировки «Днепр» уничтожили буксируемую 155-миллиметровую гаубицу M777 с тягачом и личным составом.

В группировке войск «Восток» сообщили о ликвидации на южно-донецком направлении двух украинских разведывательных групп.

«Пресечены две попытки разведки боем передовых позиций наших войск. Также обнаружены и уничтожены две разведывательные группы противника», — сказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Также на данном направлении морскими пехотинцами Тихоокеанского флота сбит украинский беспилотник. Еще два дрона ВСУ сбили на запорожском направлении.

На донецком направлении войска РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу, а также пикап ВСУ, подвозивший личный состав противника около Новомихайловки.

«На донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка мотострелками соединения Южного военного округа при поддержке артиллерии уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника численностью до 20 националистов на боевых машинах», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Он уточнил, что на донецком направлении были выявлены огневые позиции расчетов автоматических гранатометов АГС-17 и бронетранспортер ВСУ. Они были поражены огнем ствольной артиллерии и противотанкового ракетного комплекса.

На купянском направлении военные группировки войск «Запад» уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ и сорвали три переброски резервов.

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск „Запад“ вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны, а также сорвали три переброски резервов в районе населенных пунктов Гряниковка, Масютовка», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Также, по его словам, артиллерия группировки с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь» уничтожили два орудия противника — гаубицу Krab польского производства и САУ «Акация» в районе Берестового и Урочища Волчьего.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео за день из зоны специальной военной операции.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

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