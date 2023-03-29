Центры заняты: на освободившихся площадях моллов разместят МФЦ и отделения почты

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На освободившихся площадях ТЦ разместят МФЦ и отделения почты

Центры заняты: на освободившихся площадях моллов разместят МФЦ и отделения почты

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Поможет ли мера решить проблему простаивающих площадей в торговых центрах?

Минпромторг придумал, как заполнить пустующие площади российских торговых центров. Как выяснили «Известия», ведомство предлагает массово размещать в них отделения почты и многофункциональные центры услуг. Таким образом планируется убить сразу двух зайцев.

Торговые центры получат приток посетителей. А почта и МФЦ — максимально комфортные условия по аренде. По оценке Союза торговых центров, в российских моллах пустует 14% площадей. Сначала по отрасли ударила пандемия. Позже проблему усугубил уход с рынка западных брендов. По замыслу Минпромторга, МФЦ и Почта России могут стать не просто одними из, а основными, якорными арендаторами. Вдобавок обсуждается размещение в ТЦ ярмарок и учебных центров.

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