Дмитрий Колдун: она тайно приходила ко мне в квартиру и съедала черную икру

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 342

Деликатес для музыканта имел особую ценность, ведь это был подарок преданных поклонников.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Белорусский певец Дмитрий Колдун вывел на чистую воду хозяйку арендуемой квартиры — женщина тайком объедала музыканта. Причем, как оказалось, губа у нее — не дура: в холодильнике артиста она положила глаз на один из самых дорогих деликатесов по всем временам. Об этом музыкант признался в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«В моей жизни была однажды женщина, у которой я снимал квартиру. Она приходила в мое отсутствие и ела мою икру», — вспомнил победитель «Фабрики звезд» в кулуарах юбилейного концерта композитора Олега Иванова в Кремлевском дворце.

Собеседник добавил, что ту самую икру ему подарили тогда поклонники. Сам он к деликатесу даже не притрагивался, но замечал, что с каждым разом содержимого становится все меньше и меньше. Все сомнения артиста насчет недобросовестной хозяйки подтвердили заботливые соседи.

«Мне соседи сказали, что она приходила — они думали, что я съехал, а я на гастролях был… После того я решил оттуда съехать. Такая была поучительная история: если вы едите чужую черную икру, то делайте это незаметно», — подчеркнул певец.

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Дмитрий Колдун: она тайно приходила ко мне в квартиру и съедала черную икру

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