Пентагон начал подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем

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Стоит отметить, что в данный момент космические технологии США уступают российским и китайским.

Фото, видео: Reuters / Reuters Photographer; 5-tv.ru

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Пентагон готовится к космической войне с Россией и Китаем. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Белый дом планирует потратить 30 миллиардов долларов на Космические силы США. Средства пойдут на тренажеры и другое специальное оборудование для подготовки военных к возможному конфликту.

Особое внимание будет уделено навыкам запуска ракет и спутников, так как это может дать большое преимущество в борьбе. Также модернизируют космические технологии, которые сейчас уступают российским и китайским.

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