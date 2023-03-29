Чтобы людям жилось лучше: Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 373

Путин заявил о снижении инфляции ниже 4% по итогам марта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Зарплаты людей растут, что является движением в правильное направление.

Уже по итогам этого месяца инфляция в России опустится ниже 4%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей речи на совещании с членами правительства. По его словам, реальная зарплата граждан страны с октября прошлого года постепенно растет, к четвертому кварталу доходы увеличились на 9%.

«Ключевой индикатор развития экономики, качество нашей экономической политики — это динамика доходов граждан, в конечном итоге это наша цель, чтобы людям жилось лучше», — заявил глава государства.

Лидер отметил, что зарплаты людей растут пока скромно, однако это уже является движением в правильное направление. По некоторым оценкам, инфляция будет замедляться и дальше, что говорит о еще большем росте доходов населения.

«Рассчитываю что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТ в начале следующего года на 18,5%», — заявил президент.

Стоит отметить, что о повышении МРОТ около недели назад заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме. По его словам, это одна из ключевых задач на 2024 год. Правительство намерено повысить благосостояние граждан России также и с помощью постепенного увеличения минимальной оплаты труда темпами выше инфляции.

При этом, по словам Мишустина, власти будут сохранять существующие меры поддержки всех уязвимых категорий граждан. Например, уже с 1 апреля 2023 года повысят социальные пенсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как западные санкции укрепили экономику России.

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