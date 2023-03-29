На Солнце появилась еще одна гигантская «черная дыра»: какая опасность может грозить

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Рита Миронова
Рита Миронова 34

На Солнце появилась еще одна гигантская «черная дыра»

На Солнце появилась еще одна гигантская «черная дыра»: какая опасность может грозить

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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По информации ученых, по размеру новое отверстие в 20 раз больше Земли. Несет ли оно угрозу человечеству?

На Солнце появилась еще одна гигантская «черная дыра», размеры которой в 20 раз превышают размер Земли. Как пишет Daily Mail, корональная дыра прорвала поверхность Солнца, и теперь оттуда выходят так называемые солнечные ветры.

Скорость этих ветров, направляющихся в сторону Земли, составляет почти два миллиона миль в час. Они могут достигнуть планеты 31 марта или 1 апреля. Такой мощный поток может вывести из строя спутники, повредить инфраструктуру, радиосвязь.

Солнце испускает солнечные ветры и в обычных условиях, но не с такой скоростью. Но, как отметил ученый Александр Плавин, излучение, образовавшееся из-за новой «черной дыры», не вызовет негативных последствий.

«В этот раз излучение не должно быть чрезвычайно сильным», — цитируют ученого «Известия».

Предыдущую дыру на Солнце заметили 23 марта. Ее размеры превышали размеры Земли в 30 раз. Солнечные ветры, вызванные первой дырой, образовали полярное сияние на юге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, обращенную к Земле.

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