Власти Крыма заявили о сбитом беспилотнике под Симферополем

Неподалеку от Симферополя сегодня сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По официальным данным, в результате ЧП пострадавших и погибших нет. Власти региона призывают верить исключительно проверенной информации в случаях подобных инцидентов и не поддаваться на провокации.

«В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет», — подчеркнул Аксенов.

Причин для паники и беспокойства нет.

Известно, что ранее БПЛА попытались произвести атаку в районе Джанкоя. Кроме того, сообщалось об атаке морских беспилотников на Севастополь. По всем велся огонь из стрелкового оружия. Кроме того, всегда оперативно срабатывала система ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самодельный беспилотник ВСУ атаковал газонасосную станцию в Белгороде.