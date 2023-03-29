Власти Крыма заявили о сбитом беспилотнике под Симферополем

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 44

О текущей ситуации в регионе рассказал глава Сергей Аксенов.

Власти Крыма заявили о сбитом беспилотнике под Симферополем

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Неподалеку от Симферополя сегодня сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По официальным данным, в результате ЧП пострадавших и погибших нет. Власти региона призывают верить исключительно проверенной информации в случаях подобных инцидентов и не поддаваться на провокации.

«В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет», — подчеркнул Аксенов.

Причин для паники и беспокойства нет.

Известно, что ранее БПЛА попытались произвести атаку в районе Джанкоя. Кроме того, сообщалось об атаке морских беспилотников на Севастополь. По всем велся огонь из стрелкового оружия. Кроме того, всегда оперативно срабатывала система ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самодельный беспилотник ВСУ атаковал газонасосную станцию в Белгороде.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
«Как единое целое, вечно на небесах»: ученый покончил с собой после диалога с ИИ
19:42
Власти Крыма заявили о сбитом беспилотнике под Симферополем
19:32
Мирные акции протеста за будущее олимпийского бокса прошли в Швейцарии
19:16
Оккультный рак: онколог предположил, что могло сгубить блогера Мелешко
19:08
Сенатор Климов сравнил украинский кризис с войной во Вьетнаме
18:59
«Останется святым»: Руденко откровенно высказалась о романе с мужем Немоляевой

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
HIMARS не стала проблемой: что сейчас происходит в зоне СВО на Украине
«Наивные потуги»: какой план Зеленский стремится реализовать через Си Цзиньпина?
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео