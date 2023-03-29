Власти Крыма заявили о сбитом беспилотнике под Симферополем
О текущей ситуации в регионе рассказал глава Сергей Аксенов.
Фото: 5-tv.ru
Неподалеку от Симферополя сегодня сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По официальным данным, в результате ЧП пострадавших и погибших нет. Власти региона призывают верить исключительно проверенной информации в случаях подобных инцидентов и не поддаваться на провокации.
«В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет», — подчеркнул Аксенов.
Причин для паники и беспокойства нет.
Известно, что ранее БПЛА попытались произвести атаку в районе Джанкоя. Кроме того, сообщалось об атаке морских беспилотников на Севастополь. По всем велся огонь из стрелкового оружия. Кроме того, всегда оперативно срабатывала система ПВО.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самодельный беспилотник ВСУ атаковал газонасосную станцию в Белгороде.
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