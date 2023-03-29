Самодельный беспилотник ВСУ атаковал газонасосную станцию в Белгороде

Возгорания на месте не случилось. Пострадавших нет.
Фото: REUTERS / Lisi Niesner
Самодельный украинский беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой атаковал территорию газонасосной станции в Белгороде. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах. Отмечалось, что атака была осуществлена поздно вечером 28 марта.
Уже на следующий день место происшествия осмотрели сотрудники оперативных служб. Выяснилось, что резервуар и сам газопровод частично повреждены осколками, но пожара не началось. В результате случившегося нет пострадавших. По предварительной информации, дрон противника запустили со стороны города Волчанска Харьковской области.
К слову, националисты Украины уже давно пытаются атаковать Белгородскую область. Еще 22 марта стало известно о трагичной судьбе мужчины, который погиб при обстреле ВСУ. Он был сторожем сельскохозяйственного предприятия в селе Борисовка, в которое прилетели вражеские снаряды. В злополучный день гражданин выполнял свою работу, а потом раздались хлопки.
При этом украинские террористы забрали не только его жизнь. Ранее 5-tv.ru сообщал о погибшей жительницы Белгородской области при обстреле со стороны боевиков Украины.
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