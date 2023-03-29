Нищета, наркотики и убийство мужа: как Ирина Круг из официантки стала певицей

Ирина прокладывала себе дорогу от сферы обслуживания до шоу-бизнеса. Чего же ей стоила слава?

Российская певица Ирина Круг 29 марта отпраздновала свое 47-летие. За почти полвека ее жизнь перевернулась несколько раз: она ушла от мужа-наркомана, похоронила короля шансона, снова обрела счастье и потеряла его. Издание StarHit.ru в честь дня рождения знаменитости решило поделиться историей ее жизни.

Ирина Глазко, а именно с такой фамилией знаменитость появилась на свет в Челябинске, с ранних лет мечтала о популярности. Однако занятия в драмкружке пришлось оставить — в школьные годы она влюбилась в старшеклассника, а после выпускного забеременела и осела дома. Вскоре ее супруг, перспективный зубной техник, пристрастился к медицинский препаратам, а после, как по накатанной: к наркотикам, алкоголю и изменам. Хуже всего, что он поднимал руку на мать своих детей и однажды чуть не зарезал. Глазко собралась с силами, взяла дочь и сбежала от непутевого.

Самостоятельно на зарплату продавщицы в местном универмаге девушка потянуть семью не могла. Пришла на помощь соседка, которая по знакомству устроила ее в престижный ресторан «Малахит» в Челябинске. Именно здесь и совершила ее судьба неожиданный поворот.

Разведенную мать-одиночку заметил Михаил Круг. Началось их общение с того, что Ирину заставили обслуживать исполнителя шансона, а закончился вечер интересный предложением от певца. Круг предложил ей присоединиться к команде в качестве костюмера. Неверующая в сказки о Золушке девушка отказалась, но Круг оказался настойчивым. Гонорары Ирина отправляла семье в Челябинск, а сама сопровождала артистов в гастролях. Позже раскрылось, что должность костюмера была выдумана шансонье для приманки.

Целый год Михаил Круг приглядывал за Ириной, но не делал шагов на сближение. Он проверял ее деньгами и капризами вместо комплиментов. Вскоре возлюбленные все же сошлись, а Круг перевез ее с дочкой к себе в трехэтажный дом и сделал хозяйкой. Таким образом, Глазко сменила фамилию на Воробьеву — по паспорту музыканта. В браке у пары появился сын Александр, но, к сожалению, их счастье было хрупким.

Ночь 1 июля 2002 года стала роковой для семьи. Грабители ворвались в дом Круга. Один из бандитов входе потасовки дважды ранил певца. На утро он скончался, а Ирина осталась одна с детьми. Домохозяйка без заработка долго не могла оправиться от трагедии, однако музыкант Леонид Телешев посоветовал вдове продолжить дело мужа и начать певичью карьеру. Ирина взяла псевдоним и начала петь в память о супруге, так и добилась популярности.

Сейчас на счету Ирины Круг 11 сольных альбомов и многочисленные награда, среди которых несколько премий «Шансон года». Примечательно, что через три года после смерти артиста Ирина попытала счастье снова и связала свою жизнь с бизнесменом Сергеем Белоусовым. Возлюбленные перебрались из Твери, где они познакомились, в Москву и создали свой бизнес по продаже автомобилей. Сергей стал директором бизнесвумен.

В 2013 году снова началась тяжелая полоса в жизни Ирины. Общественность заговорила о проблемах в ее новой семье, да и сама певица подтвердила слухи. С 2020 года Ирина Круг официально свободна. Оказалось, что Белоусов предал их любовь, но женщина долго не горевала и вдалась в творчество. Сейчас Ирина чувствует себя прекрасно и носит гордое звание бабушки, ведь в 2021 году дочь подарила ей внучку.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный шансонье, 74-летний Михаил Шуфутинский, мечтает о третьем ребенке.