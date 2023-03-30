Ангелина Вовк раскритиковала Киркорова за эпатажное поведение на сцене

Теле- и радиоведущая Ангелина Вовк раскритиковала поведение Филиппа Киркоров на сцене и в жизни. Знаменитости носят одно звание — народный артист России. Однако взгляды их в некоторых вопросах радикально различаются. По мнению 80-летней Ангелины Михайловны, младшему коллеге по шоу-бизнесу стоит поучиться сдержанности. И сменить сценический гардероб. Как отметила Вовк в беседе с изданием «Теленеделя звезд», Киркоров живет в России, а не в распущенных Штатах.

«Это там принято эпатировать публику, появляться на сцене полуголым, не уважать ни религию, ни моральные нормы. Но это их выбор, а у нас-то все по-другому», — заявила ведущая.

Как известно, волной по отечественной эстраде пробежала недавно мода на прозрачные капроновые костюмы. В таком щеголяла на своих концертах Нюша, блистала не обремененная комплексами Лолита Милявская, а позже и Филипп Киркоров. Стоит отметить, ветеран сцены Валерий Леонтьев пел в крошечных шортиках и сетке еще до того, как это стало мейнстримом, но его наряды плохим словом вспоминают нечасто и американскими веяниями не стыдят.

Но у Вовк претензии, впрочем, не только к костюмам поп-короля, но и к его манерам. Ведущая подчеркнула, что знакома с отцом артиста Бедросом Киркоровым, с ним самим она тоже общалась в более ранние годы его звездной карьеры. Филипп Бедросович относился к Ангелине Михайловне с почтением, но потом связь оборвалась.

«Филипп, который не раз выказывал мне чисто человеческие симпатии, ни разу не позвонил за долгое время. Как-то я попросила билет на его концерт, но не дождалась ни билета, ни извинений», — пожаловалась она.

Киркоров известен большим количеством скандалов, за некоторые даже извинялся. Но он всегда предельно ответственно относился к своему артистическому образу, так что едва ли капроновый комбинезон оказался ошибочной случайностью. Умопомрачительны не только его сценические костюмы, но и наряды для светских мероприятий, ток-шоу и даже обычных повседневных выходов. В 55 лет артист взялся и за свою внешность. Если раньше он менял лишь прически и грим, то теперь поклонники не узнают омолодившегося лица и стройной фигуры.

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