Здесь не мусорят: в Госдуме предложили избавиться от мусоропроводов в жилых домах

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Иван Обухов
Иван Обухов 63

В Госдуме предложили запретить мусоропроводы в жилых домах

Здесь не мусорят: в Госдуме предложили избавиться от мусоропроводов в жилых домах

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Инициатива направлена на ускорение реформы обращения с мусором.

Российские парламентарии выступили с предложением отказаться от установки мусоропроводов в новостройках, пишут «Известия».

Инициатива в Министерство строительства России направлена за подписью члена думского комитета по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского.

По мнению депутатов Госдумы, такая мера будет способствовать ускорению реформы обращения с твердыми бытовыми отходами, в частности, будет стимулировать граждан разделять мусор.

Это предложение прокомментировал журналистам издания исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. По его мнению, такой шаг действительно является одним из нужных шагов в развитии раздельного сбора отходов.

Ранее 5-tv.ru писал, что живущие за рубежом россияне смогут получать российскую пенсию.

 

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