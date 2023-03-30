Кортеж президента Северного Кипра атаковали протестующие в Лондоне

Президент Северного Кипра едва не пострадал от рук толпы. Все произошло в центре Лондона. Кортеж политика, который представляет турецкую общину острова, окружили молодые люди с греческими флагами. Протестующие, которых было не меньше полусотни, выкрикивали антитурецкие лозунги. Все могло закончиться печально, если бы не вмешалась полиция.

После непродолжительной стычки протестующих оттеснили от машин, кортеж продолжил движение. Сообщается, что глава турецкой республики направлялся на конференцию по кипрскому вопросу.