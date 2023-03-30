Якобы неухоженная Юлия Проскурякова вызвала волну негатива. В чем же она пришла на концерт любимого мужчины?

Некоторое время назад у композитора, исполнителя и автора песен Игоря Николаева состоялся большой сольный концерт в Москве. Поддержать артиста пришли супруга Юлия Проскурякова и дочь Вероника. Счастливый отец семейства поделился фотографией с концерта в своих социальных сетях. Однако не всем пользователям понравилась публикация. Об этом сообщает издание dni.ru.

На фото Игорь Николаев одет в ярко-красный, сценический костюм, а его супруга надела голубые широкие брюки и мужскую рубашку. Зрители посчитали, что такой образ жены разрушает имидж Николаева.

«Вот зачем такое неудачное фото выставлять? Ей бы прийти ухоженной на концерт, а не как Бабка Ежка после кошмарного сна», — негодует одна из фанаток.

В комментариях вспомнили и про бывшую жену Игоря Николаева певицу Наташу Королеву. Фанаты часто сравнивают Королеву и Проскурякову и считают, что женщины очень похожи, но новая супруга уступает.

«Наташенька — звезда. А Игорек любил, любит и будет любить только Наташеньку Королеву! До конца своих дней! Проскурякову не любит ни разу, ни в одном глазу», — написала подписчица и собрала больше 20 «нравится» под своим мнением.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Проскурякова опровергла слухи о разладе с Николаевым. Супруги познакомились 17 лет назад в Екатеринбурге и с тех пор не расстаются.