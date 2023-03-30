В Кремле ответили на предложение сократить рабочие часы по пятницам

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 32

Песков: Кремль не рассматривает вопрос сокращения трудовой пятницы

Фото, видео: Николай Малышев / ТАСС; 5-tv.ru

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Ранее с инициативой сократить трудовое время выступили российские парламентарии.

В Кремле прокомментировали перспективы сократить рабочую пятницу для сотрудников. Ранее с соответствующим предложением выступили в Государственной думе страны, но готово ли к таким изменениям главное руководство страны применительно к себе, поинтересовались журналисты у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Вряд ли в Кремле, правительстве, смогут воспользоваться эвентуальным решением, если оно будет принято. У нас таких обсуждений не ведется. Тут мне неизвестно, что у нас какая-то позиция на этот счет сформулирована. Это должно обсуждаться в парламенте», — прокомментировал Песков во время традиционного брифинга.

Об инициативе парламентариев сократить рабочий день в пятницу стало известно в среду, 29 марта. Прежде аналогичные идеи уже обсуждались на высшем уровне и накануне депутаты снова вернулись к этому вопросу. К примеру, идею поддержала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, изменения не вызовут возражений у работодателей. Аналогичной позиции придерживается и глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто находится рядом с Владимиром Путиным в Кремле по ночам.

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