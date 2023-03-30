«Внутри закрыто»: сотни верующих встали на защиту Киево-Печерской лавры

Эфирная новость 117

Верующие не пустили комиссию по передаче имущества в Киево-Печерскую лавру

Фото, видео: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

К дверям лавры пришла комиссия по передаче имущества, но люди продолжали молиться.

Утром 30 марта в Киево-Печерскую лавру приехала комиссия по передаче имущества. Но на пути встали сотни верующих. Храмы не вместили прихожан, люди всю ночь молились на улице. Они не собираются отдавать древнюю обитель киевским раскольникам и чиновникам. Священнослужители тем временем оспаривают расторжение договора аренды и заявили, что не будут выезжать из лавры до решения суда. Настоятель обители митрополит Павел напрямую обратился к Владимиру Зеленскому.

«Скажу вам, пан президент, и всей вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову», — отметил он.

Министерство культуры Украины не собирается решать вопрос в правовом поле и ждать постановления суда. Комиссия по передаче имущества торопится начать работу.

«Как комиссия зашла на территорию, оглядели здание внешне, а внутри оно закрыто. И никто не знает, где ключ. Значит, будем искать ключ. Сегодня не смогли попасть на территорию, послушаем песни. Может, еще станцуют люди, это ж нормально», — заявил член комиссии по передаче имущества Киево-Печерской лавры Александр Овчар.

Пока чиновники заявили, что силовой вариант захвата лавры не рассматривается. Но и монахи, и верующие готовы к любому развитию событий.

+4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.98
0.39 83.49
0.71
Близнецы, Рыбы, Овны: какие знаки зодиака созданы для секса, а какие — дл...

Последние новости

17:23
«Как жаль ушедших»: Ширвиндта замучили мысли о прошлом
17:13
Игра в имитацию: как аферист пародировал начальников своих жертв и получал деньги
17:07
Суд в Москве арестовал американского журналиста WSJ Эвана Гершковича
16:54
На какие болезни указывает высокий уровень тестостерона?
16:32
Путин в формате онлайн открыл новые фармпроизводства в трех регионах РФ
16:20
Онлайн-облавы: как ВСУ пополняют ряды на фоне огромных потерь в Артемовске

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
Песков рассказал, кто находится рядом с Путиным в Кремле по ночам
«По всем показателям»: эксперт сравнил корейскую новинку «Хэир» с уникальным «Посейдоном» России
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео