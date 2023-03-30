Онлайн-облавы: как ВСУ пополняют ряды на фоне огромных потерь в Артемовске

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ВСУ потеряли десятки тысяч боевиков под Артемовском

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Украинской армии остро не хватает живой силы. Как киевским режим предлагает решать эту проблему?

ВСУ несут огромные потери в Артемовске. О десятках тысяч погибших сослуживцев рассказал украинский военный в эфире одного из немецких каналов. Также о продвижении российской армии на этом направлении сообщает и агентство Reuters со ссылкой на самих украинцев. И даже президент Владимир Зеленский ранее фактически допустил сдачу города.

Украинской армии остро не хватает живой силы. В Верховной Раде даже предложили раздавать военнообязанным повестки онлайн через мессенджеры. Предыдущие попытки пополнить ряды ВСУ, в том числе с помощью облав на улицах, очевидно, не помогли.

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Онлайн-облавы: как ВСУ пополняют ряды на фоне огромных потерь в Артемовске

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