Игра в имитацию: как аферист пародировал начальников своих жертв и получал деньги

От действий злоумышленника пострадали чиновники Санкт-Петербурга. Общая сумма ущерба составила 165 тысяч рублей.

В Петербурге задержали мошенника, который звонил чиновникам, просил у них денег в долг, и, что самое удивительное, ему их давали. Дело в том, что аферист мастерски подделывал голоса и манеру речи начальников своих жертв. Так что ему просто не могли отказать.

Готовясь к таким звонкам, подозреваемый тщательно изучал структуру органов власти и находил в открытых источниках видео-материалы, которые помогали ему добиваться большого сходства. От действий мошенника пострадали чиновница из системы образования и региональный руководитель Россельхознадзора.

По данным следствия, ущерб от действий афериста составил 165 тысяч рублей.