Мечта наблюдать за дельфинами может привести к суду в США

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Мечта наблюдать за дельфинами может привести к суду в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosneft; 5-tv.ru

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Зачем власти ввели новые законы и чем все может обернуться?

Группа из 33 людей мирно плавала некоторое время с целой стаей млекопитающих. А на берегу их уже ожидала федеральная служба. Дело в том, что на Гавайях запрещено приближаться к дельфинам ближе, чем на 45 метров.

Сейчас власти возбуждают дела против пловцов, где их обвиняют в агрессивном преследовании животных.

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Мечта наблюдать за дельфинами может привести к суду в США

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