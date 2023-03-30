Мечта наблюдать за дельфинами может привести к суду в США
Мечта наблюдать за дельфинами может привести к суду в США
Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosneft; 5-tv.ru
Зачем власти ввели новые законы и чем все может обернуться?
Группа из 33 людей мирно плавала некоторое время с целой стаей млекопитающих. А на берегу их уже ожидала федеральная служба. Дело в том, что на Гавайях запрещено приближаться к дельфинам ближе, чем на 45 метров.
Сейчас власти возбуждают дела против пловцов, где их обвиняют в агрессивном преследовании животных.
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