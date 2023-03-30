«Бегство от жизни»: психиатр с тревогой заговорил о состоянии Волочковой после «сюсюканий»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 55

Психиатр Шуров: Анастасия Волочкова отрицает реальность и употребляет много алкоголя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ВКонтакте / id561612610; 5-tv.ru

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У артистки все признаки незрелой личности с безответственным поведением, считает эксперт. Но что на самом деле происходит со звездой?

Подозрения на алкоголизм у знаменитой балерины Анастасии Волочковой все подогреваются. В каждом своем заявлении и интервью знаменитость не дает сомнений в том, что у нее явно имеются какие-то проблемы с психикой, считают ее поклонники. О том, что происходит с артисткой, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал психиатр Василий Шуров.

По его словам, то, что мы сейчас наблюдаем в случае с Волочковой — длительный женский алкоголизм с рядом психических и поведенческих расстройств.

«Отрицание реальности, бегство от жизни, удовольствие важнее, чем работа. Все признаки незрелой личности. Инфантилизм, сюсюкание, слезы, грудь показать в аэропорту — мы видим детское, безответственное поведение, несоответствующее статусу знаменитой балерины», — говорит эксперт.

Также он добавил, что это уже запущенная стадия алкоголизма, и употребляет звезда, судя по всему, долгое время.

«Поэтому может быть все. Можем пописать под кустиком, можем дурачиться, можем пьяной придти на интервью, потом все это отрицать, заплакать неуместно. Любые социальные роли, которые положены в этом возрасте, уже отрицаются. Перед вами — маленькая капризная девочка, оставьте ее в покое», — заключил Шуров.

До этого пользователей разгневала детская интонация 47-летней знаменитости, расположившейся на кровати и рассуждающей о личном комфорте.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как фанаты Волочковой обвинили ее в алкоголизме из-за детского тона и «сюсюканий».

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