Тодоренко и Топалов рассказали, как спасли брак: «Мы оказались на грани развода»

По словам телеведущей, муж тогда твердо заявил, что не даст согласия на развод, так как собирается жить с ней вечно.

Регина Тодоренко и Влад Топалов не всегда соответствовали своему образу идеальной пары. В совместном интервью Hello! звезды вспомнили, как однажды оказались на грани развода, но не сдались и с помощью семейного психолога смогли наладить контакт и восстановить отношения. Супруги воспитывают двоих детей — став родителями, они перестали проводить время только вдвоем. Тодоренко в какой-то момент была уже готова к расставанию, но Топалов не мог этого допустить.

Как рассказал певец, его родители развелись, отношения с ними он назвал «страшно отвратительными». Даже представлять подобное в своем доме ему было страшно — артист уверен, что в первую очередь человек должен преуспеть именно в семейных отношениях. Все остальное не так важно. Поэтому он всегда готов работать над собой и отдавать все силы на склеивание брака. Лишь бы не повторить ошибки матери и отца.

«У нас был момент, когда мы оказались на грани развода, я тогда выпалила: „Я с тобой разведусь“. На что Влад ответил: „Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно“. Тогда это прозвучало как угроза», — поделилась Тодоренко.

Психолог дал паре хороший совет — предложил находить время на свидания. Идея показалась странной, ведь супруги делят одну жилплощадь, видятся постоянно. Но попробовав, знаменитости поняли, что переключили свое внимание друг с друга на детей и быт, утратили связь. Эти свидания стали настоящей опорой для Тодоренко и Топалова, помогли укрепить фундамент отношений.

Чтобы начать совместную жизнь заново, селебрити внесли коррективы и в рабочий график. Из-за занятости на съемках они, как отметил Топалов, жили в параллельных вселенных — один работает допоздна, второй с раннего утра занимается детьми, давая отдыхать партнеру. Времени вместе с детьми, вчетвером — просто нет. Иногда глубокой ночью, когда сыновья спят, артисты стали ходить в кино. Постепенно в брак вернулись романтические сюрпризы и обоюдное желание уделить время партнеру.

«Любовь — это большой замок, который строишь для того, чтобы жить в нем до конца своих дней. Это самое важное, что есть в жизни. Остальное лишь дополняет или не имеет вообще никакого значения», — сказал Топалов в ходе интервью, и жена поддержала каждое его слово.

Ранее психолог Ирена Сирма в эксклюзивном интервью 5-tv.ru оценила, правильно ли Влад Топалов и Регина Тодоренко воспитывают своих детей.