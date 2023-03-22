«Нужна золотая середина»: правильно ли Топалов и Тодоренко воспитывают детей
Психолог Сирма: в воспитании детей родителям важно найти «золотую середину»
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; ВКонтакте / id220972314; .5-tv.ru
Недавно старший сын звездной пары попал в больницу после прыжка в бассейн. Как родители допустили это и можно ли их винить?
Психолог Ирена Сирма эксклюзивно с 5-tv.ru поделились своим мнением о том, правильно ли Влад Топалов и Регина Тодоренко воспитывают своих детей. Недавно старший сын звездной пары во время отдыха получил травму, неудачно прыгнув в бассейн, после чего угодил в больницу. Из-за инцидента Топалов начал задумываться, достаточно ли он хороший отец.
«Влад Топалов и Регина Тодоренко — замечательная творческая семья, а значит в такой семье бурлит жизнь. Потому что в семьях, где властвует формула и правила, умирает жизнь», — заявила Ирена Сирма.
По ее словам, желание быть идеальными родителями вполне понятно и объяснимо, но неосуществимо. Однако родители всегда могут найти «золотую середину», чего психолог и советует Топалову и Тодоренко.
«Если детям не выставлять никаких ограничений, то во взрослой жизни такие дети не чувствуют границ других людей, и это вызывает серьезные проблемы в отношениях», — отметила эксперт.
Психолог назвала главную проблему Регины Тодоренко в воспитании детей. То, что она взяла старшего сына на свои роды, не очень хорошо для детской психики. Таким образом артистка, по словам Сирмы, транслирует сыну, что боль можно превратить в игру.
«То есть, она призывает не доверять тем чувствам, которые ребенок испытывает в данный момент. Она это все переводит в игру», — резюмировала психолог.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Тодоренко может пожалеть о родах, которые произошли на глазах у маленького сына.
Читайте также
70%
-0.40 82.54
0.17
Нашли ошибку?