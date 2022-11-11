Дженнифер Энистон объяснила, почему у нее нет детей: «Поезд ушел»

Знаменитость упомянула, что в медиапространстве много лет ходили лживые слухи о том, почему у нее нет ребенка.

Причины отсутствия детей раскрыла журналистам американская актриса Дженнифер Энистон в беседе с изданием Allure. По ее словам, она не раз пыталась забеременеть, но попытки не принесли желаемого результата.

«Я все отдала бы, если бы кто-то сказал мне: „Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение“. Вы просто не думаете об этом. И вот я здесь, поезд ушел», — поделилась знаменитость.

Звезда отметила, что в возрасте 30–40 лет пользовалась экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО) и прочими процедурами, чтобы забеременеть. В частности, селебрити активно пила китайские чаи.

Однако сейчас, со слов Энистон, она не сожалеет о том, что у нее нет детей. Женщина почувствовала облегчение после того, как перестала думать над этим вопросом всерьез. Исполнительница роли Рэйчел Грин в сериале «Друзья» добавила, что много лет в медиапространстве ходили слухи о причинах об отсутствии у нее ребенка. Большинство из них были ложью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что Энистон решила отсудить у Питта 100 миллионов долларов.