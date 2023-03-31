Строительный кран рухнул на игровую площадку в Ульяновске, там находились дети

Сильный порыв ветра обрушил строительный кран в Ульяновске. Он упал между жилыми домами прямо на игровую площадку. На ней в этот момент находились дети, но они успели отскочить. И лишь по счастливой случайности металлическая конструкция никого не задела.

По словам жильцов, кран появился на стройке лишь несколько дней назад, он даже не успел поработать, его только монтировали. Сейчас полиция проверяет, были ли допущены нарушения во время работ.