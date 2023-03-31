Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Юры Карпова

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в традиционной акции «День Добрых Дел». Накануне героем нашего сюжета стал шестилетний Юра из Новосибирска.

У ребенка тяжелый врожденный порок — отсутствует правое ухо. На этом фоне в слуховом канале прогрессирует опухоль. Чтобы справиться с болезнью и вернуть Юре слух нужна срочная операция, которая стоит очень дорого.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать недостающую сумму, и даже больше! Всего за сутки вы перечислили 3 миллиона 714 тысяч 864 рубля. Большое вам спасибо!