Ищут возможность откормить: каковы прогнозы на выздоровление Костомарова?

От чего зависит успех лечения и протезирования? Как скоро спортсмен сможет вернуться к привычной жизни?

Лечащие врачи олимпийского чемпиона Романа Костомарова пытаются откормить пациента. От этого зависит успех лечения и протезирования. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

«На данный момент они ищут возможность его откормить, чтобы думать насчет протезов», — пояснил он.

Инсайдер уточнил, что процедуру протезирования, возможно, фигурист будет проходить не в России, а в Германии.

«Есть разговор о переводе в клинику Германии для протезов, но опять же, только когда будет это возможно по состоянию его здоровья. Или выберут центр в России», — добавил собеседник.

По его словам, немецкие медики тесно сотрудничают с российскими коллегами и по другим вопросам, связанным с лечением спортсмена. Несколько профессоров даже лично приезжали в РФ для корректировки терапии фигуриста. Также общение ведется и по видеосвязи, в котором периодически участвует и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина. Не без ее мнения, в частности, будет решаться вопрос о переводе Романа в немецкую клинику.

Сейчас, добавил источник, благодаря всем приложенным усилиям состояние фигуриста нормализовалось и даже наметились улучшения.

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