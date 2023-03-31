«Мы — нация-неудачник»: какой тактики придерживается Трамп на фоне судебных разбирательств

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Суд признал Дональда Трампа виновным, но без уточнения в чем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Doug Mills/POOL; 5-tv.ru

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Бывшего президента США признали виновным. Но в чем? Официально данные не раскрываются. О чем пишут СМИ? И как на это реагирует сам политик?

Дональд Трамп стал первым экс-президентом, которому предъявят уголовное обвинение. Суд Нью-Йорка признал политика виновным, только в чем конкретно, пока неизвестно.

Расследование началось из-за появившейся информации, что бывший президент выплатил деньги порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их связи. Но СМИ сообщают, что ему предъявят обвинение еще и по 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.

Несмотря на судебные разбирательства, Дональд Трамп не изменил решения баллотироваться в президенты в 2024 году. В интервью Fox News он заявил, что откажется от хорошей жизни, чтобы изменить ситуацию в США, потому что сейчас по его мнению она близка к критической.

«Наша страна мертва. Мы — нация-неудачник, нация в упадке», — высказался политик.

Похожее мнение публично выразил и сын республиканца, заявив, что коррумпированные чиновники закрывают глаза на реальные проблемы и делают все, чтобы устранить Трампа — пусть им для этого и придется превратить Штаты в «банановую республику». Уже известно, что бывший президент добровольно явится в суд во вторник, 4 апреля.

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