Штучный товар: Роналду прокатился на самом мощном в истории Bugatti Centodieci
Роналду проехал по Мадриду на Bugatti Centodieci за 10 миллионов евро
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Joaquim Ferreira; 5-tv.ru
Примечательно, что такую машину имеют всего десять человек в мире.
Криштиану Роналду прокатился по Мадриду на роскошном авто стоимостью 10 миллионов евро. Это невероятный и умопомрачительный Bugatti Centodieci — самый мощный в истории. Он разгоняется с места до 100 километров в час всего за 2,4 секунды.
Помимо легендарного футболиста, такой машиной в мире владеют еще девять человек. Centodieci в переводе с итальянского — число 110. Лимитированную серию выпустили к 110-летию Bugatti.
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