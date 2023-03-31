Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 293

Глава государства проводит заседание Совета безопасности, где решаются важнейшие вопросы.

Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РФ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Концепции основных направлений внешней политики РФ. Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России.

По словам главы государства, того потребовали кардинальные изменения в международной жизни.

«Представленная Концепция, думаю, служит добротной доктринальной основой для нашей дальнейшей работы по международным делам», — заявил Путин.

В частности, в концепции говорится о том, что в целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, так как американский курс — главный источник антироссийской политики. Большая самостоятельность от Соединенных Штатов должны благоприятно сказаться на безопасности и благополучии европейских стран.

«Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, играющей уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества», — говорится в сообщении.

Более того, Российская Федерация может использовать ВС РФ для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников.

Также Россия намерена активно развивать сотрудничество во всех сферах с союзниками и партнерами. В частности, развивать отношения с Китаем, Индией, Латинской Америкой, Африкой и других.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков назвал главную тему совещания Путина с Совбезом.

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