«Слезы на глазах»: улетевшая от мужа Седокова не сдержалась перед поклонниками

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 22

Улетевшая от мужа Анна Седокова всплакнула в соцсетях на фоне давних воспоминаний о личном

«Слезы на глазах»: улетевшая от мужа Седокова не сдержалась перед поклонниками

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Переживания знаменитости связаны с болью, которую не просто отпустить.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снова подогрела слухи о расставании с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой. На этот раз поводом для обсуждений стал отъезд звезды из солнечного Пуэрто-Рико. Артистка покидала страну с маленьким сыном, делилась фото из самолета в соцсетях и между делом грустила.

«Блин, у меня сейчас слезы на глазах», — написала она в соцсетях.

Но, как отмечает издание dni.ru, откровения и ностальгия Анны никак не связаны с переменами на личном фронте — в этом смысле все стабильно. Просто, пояснила знаменитость, все ее новые песни о давней боли. Когда-то было действительно тяжело, зато переживания вылились в творчество.

Подписчики певицы разделили ее чувства. К примеру, одна из них песни звезды соотнесла с личной драмой, а еще со счастливыми мгновениями.

«Переживала тяжелый период в отношениях, чувствовала каждую песню. В моменты тяжелой грусти и светлой радости со мной было то, что создали именно вы!» — призналась она.

К слову, Анна Седокова — мама троих детей. Первым ребенком стала 18-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича (спортсмен умер в 2014 году. — Прим. ред.), вторым — 11-летняя дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского. Гектор родился от российского предпринимателя Артема Комарова. Сейчас знаменитость замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, общих детей у них нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Седокова научила пятилетнего сына решать сложные примеры по математике.

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