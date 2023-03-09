Седокова рассказала, как научила пятилетнего сына решать сложные примеры по математике
Певица уверена, что ребенка стоит учить «без напряга» и не бояться его ошибок.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Певица Анна Седокова объяснила, как привила своему пятилетнему сыну Гектору любовь к математике. По ее словам, ребенок уже знает решение сложных примеров на деление и сильно опережает своих сверстников по математическим навыкам. Секрет ее методики — проводить уроки за награждение и не делать их наказанием. Седокова уверена, что заниматься образованием малыша стоит уже с ранних лет, чтобы чаду было легче приспособиться к школьной нагрузке.
«Объясняли все на понятном языке и не делали из этого наказание — только награда, нельзя ребенка наказывать обучением, категорически. Каждый раз, когда малому хочется телефон, он должен решить примеры», — приводит слова звезды издание Газета.ру.
Певица призналась, что перед поездкой в школу мальчик должен решить десять примеров. Седокова похвасталась, что сын уже потрясающе справляется с делением, в то время как его одноклассники только складывают цифры. По словам знаменитости, очень напряженные занятия с наследником не приведут к хорошему результату. Ребенка стоит учить «без напряга» и не бояться его ошибок.
«Каждый раз, когда мы отвозим его в школу, он должен решить десять примеров. Когда все в его классе решают „два плюс шесть“, он уже решает „деление на шесть“», — заявила девушка.
Анна Седокова с дочерью Алиной и сыном Гектором.
К слову, вокалистка мама троих детей. Первым ребенком стала 18-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича (спортсмен умер в 2014 году. — Прим. ред.), второй — 11-летняя дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского. Гектор родился от российского предпринимателя Артема Комарова. Сейчас знаменитость замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, общих детей у них нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности.
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