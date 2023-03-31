Сарик Андреасян показал новорожденную дочь: «Прекрасная моя копия!»

Режиссер называет свою дочь принцессой Элизабет.

Недавно режиссер Сарик Андреасян в третий раз стал отцом. Его супруга актриса театра и кино Лиза Моряк родила дочь. Андреасян часто публикует фото маленькой Элизабет, не скрывая лица ребенка.

Так, в Instagram* он опубликовал видео с новорожденной малышкой, которая, как оказалось, очень похожа на своего отца.

«Моя принцесса Элизабет! Вся боль армянского народа в этих печальных глазах! Прекрасная моя копия!» — написал режиссер.

На видео ребенок укутан в пеленку, а на голове бантик. У девочки осмысленный, но грустный взгляд, она томно смотрит то вниз, то в камеру.

О своей беременности Лиза Моряк рассказала в октябре 2022 года. А 19 февраля на свет появилась Элизабет. Уже через месяц после рождения дочери счастливые родители устроили для нее первую фотосессию.

Влюбленные поженились в конце прошлого года после трех лет отношений. Для Андреасяна брак стал вторым, от первого у режиссера осталось двое сыновей.

Прежде Моряк рассказала, что в их семье появилась няня после рождения ребенка, так как артистка не хочет прощаться со светской жизнью и желает скорее вернуться к съемкам.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавно родившая Лиза Моряк снялась полуголой.

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