Выбирала детские вещи: солистку группы IOWA заметили с округлившимся животом
Солистка группы IOWA скоро станет мамой
Фото: Instagram* / katya_iowa
Знаменитая певица не могла забеременеть более десяти лет. Возможно поэтому она сейчас хранит молчание о своем интересном положении.
Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова совсем скоро впервые станет мамой. Певицу заметили в одном из торговых центров с заметно округлившимся животиком. Фотографию артистки опубликовал Telegram-канал «МУЗ-ТВ».
Знаменитость вместе с мужем Леонидом Терещенко была увлечена покупкой детских вещей, а под пальто виднелся животик. Сама же исполнительница хита «Улыбайся» тщательно хранит молчание об интересном положении. Возможно, это связано с тем, что артистка более десяти лет мечтала забеременеть, но попытки оборачивались неудачами. А теперь, вероятно, ей хочется как можно дольше скрывать предстоящее долгожданное счастье.
К слову, певица познакомилась с будущим мужем в 2008 году, а спустя восемь лет пара поженилась. Молодые устроили пышное свадебное торжество в Карелии.
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