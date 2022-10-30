Выбирала детские вещи: солистку группы IOWA заметили с округлившимся животом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 110

Солистка группы IOWA скоро станет мамой

Выбирала детские вещи: солистку группы IOWA заметили с округлившимся животом

Фото: Instagram* / katya_iowa

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Знаменитая певица не могла забеременеть более десяти лет. Возможно поэтому она сейчас хранит молчание о своем интересном положении.

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова совсем скоро впервые станет мамой. Певицу заметили в одном из торговых центров с заметно округлившимся животиком. Фотографию артистки опубликовал Telegram-канал «МУЗ-ТВ».

Знаменитость вместе с мужем Леонидом Терещенко была увлечена покупкой детских вещей, а под пальто виднелся животик. Сама же исполнительница хита «Улыбайся» тщательно хранит молчание об интересном положении. Возможно, это связано с тем, что артистка более десяти лет мечтала забеременеть, но попытки оборачивались неудачами. А теперь, вероятно, ей хочется как можно дольше скрывать предстоящее долгожданное счастье.

Поклонники же порадовались за Иванчикову и стали гадать, кто родится у пары. Большинство уверены, что в семье родится девочка.

К слову, певица познакомилась с будущим мужем в 2008 году, а спустя восемь лет пара поженилась. Молодые устроили пышное свадебное торжество в Карелии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сложном пути к материнству жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.

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