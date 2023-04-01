Суд решил, кому достанутся деньги внезапно погибшего на Мальдивах бизнесмена Панина

Тяжба о наследстве продолжалась почти два года. Обстоятельства смерти предпринимателя оказались настолько загадочными, что его мать до сих пор сомневается, своего ли сына она похоронила.

Суд в Москве поставил точку в тяжбе о наследстве, которая длится уже почти два года. Служители Фемиды решали, кому достанутся деньги бизнесмена, который погиб на Мальдивах при загадочных обстоятельствах. Родные до сих пор сомневаются, что это был несчастный случай.

На миллионы, оставшиеся после его смерти, претендуют двое — вдова и мать-пенсионерка. Кому из них отдал предпочтение суд, расскажет корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

«Это последнее видео, где я его вижу живым», — показала мать столичного коммерсанта Наталья Панина.

Эти кадры она пересматривает изо дня в день, оплакивая своего сына. Он погиб при загадочных обстоятельствах во время отдыха на Мальдивах.

«Николая похоронили в закрытом гробу. Я даже не знаю, кого я хоронила, чей гроб обнимала. Потому что мы даже на сегодняшний день не имеем ни одной бумаги о том, что Николай умер или погиб», — посетовала Наталья Панина.

История, которая развернулась вокруг смерти столичного бизнесмена Николая Панина, напоминает остросюжетный детектив. Все началось с того, что коммерсант вместе с женой внезапно собрал вещи и улетел в отпуск.

На следующий день Николай умер. Во время купания ему стало плохо, после чего мужчина утонул. Похоронили его в Подмосковье.

«Вот не знаю, кто здесь — он лежит или нет. Как мы не хотели посмотреть в гроб — ни в какую. А может он живой?» — спросила мама предпринимателя.

Это лишь одна из версий, которую рассматривает мать Панина. Вторая — что сына убили. Причина — наследство коммерсанта. Дома, машины, квартира, бизнес и не только. По скромным подсчетам это может стоить около 100 миллионов рублей. Которые бизнесмен за четыре месяца до смерти завещал своей возлюбленной. Николаю было всего 45 лет.

«Формулировка в одну строчку: „Все мое имущество — Наталье Арнольд“. И перед вылетом на Мальдивы они страхуют жизнь. Причем страховка является полной. Она по тем временам в России стоит в пределах десяти тысяч долларов», — рассказала адвокат семьи Паниных Татьяна Мартынович.

Семья Паниных не исключает, что к смерти бизнесмена могут быть причастны двое человек. Первый — вдова Наталья Арнольд, которая через суд пытается лишить мать коммерсанта законной доли наследуемого имущества. Второй — Виктор Шейн. Погибший якобы когда-то взял у него в долг десять миллионов рублей и не вернул.

После этого у семьи бизнесмена начались проблемы. Сначала кто-то сжег автомобиль матери погибшего. А затем хулиганы забросали дачу семьи Паниных бутылками с зажигательной смесью.

Связаны эти события с борьбой за наследство или Паниным кто-то мстит — эти вопросы мы хотели задать Наталье Арнольд. На звонки она не отвечала, дома ее не было. А юрист девушки отказался от комментариев, заявив лишь, что родственникам погибшего верить нельзя.

Откуда скромный бизнесмен брал деньги — непонятно. Ведь семейный бизнес Паниных, судя по данным из открытых источников, был не очень прибыльным. Возможно, Николай мог скрывать от матери и брата свою реальную жизнь. По крайней мере возлюбленную Наталью Арнольд старался держать от них подальше. Как уверяют соседи, на то были причины.

— Они ее недолюбливали?

— Да.

— По какой причине?

— Она приезжая, а они москвичи.

— Только поэтому?

— Да. Он сказал: «Я тебя отгорожу от всего этого общения. Буду сам с ними общаться. На все встречи с родными дальше ездил сам».

Наталья Арнольд и сейчас не спешит встречаться с родными бывшего мужа. Не приходит даже на судебные заседания. В итоге апелляционная коллегия рассмотрела требование Арнольд и встала на сторону ее бывшей свекрови.