Горячая кухня: ресторан, вращающийся вокруг своей оси, загорелся в Индии

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Вращающийся вокруг своей оси ресторан загорелся в Индии

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Jose Lucena; 5-tv.ru

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Из-за чего произошло ЧП и есть ли пострадавшие?

Грандиозный пожар вспыхнул в ресторане на севере Индии. Заведение располагается на вершине башни и вращается вокруг своей оси, обеспечивая клиентам круговой обзор.

Однако все внимание было направлено на ресторан, который превратился в гигантский факел. Впрочем, пожар продолжался недолго. На место направили десятки машин, пламя потушили в течение 45 минут.

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Горячая кухня: ресторан, вращающийся вокруг своей оси, загорелся в Индии

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