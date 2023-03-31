Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского включили в список иноагентов
| Шоу-бизнес 33
Всего реестр на этой неделе пополнился шестью строчками.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Минюст России включил в реестр иноагентов лидеры группы «Ногу свело!» Максима Покровского.
«Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны –Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Еще Максим Покровский критиковал россиян и участвовал в сборе денег в поддержку Украины.
Наряду с музыкантом список иностранных агентов пополнили:
- Сооснователь «Общества защиты интернета» Сергей Бойко;
- Глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров;
- Проект «Теплица социальных технологий»;
- Объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»;
- Объединение «Настоящая Россия».
На минувшей неделе 5-tv.ru сообщал, что Минюст включил в список иноагентов блогера Илью Варламова.
Читайте также
+3° 752 мм рт. ст.
81%
81%
77.32
0.23 84.11
0.35
0.23 84.11
0.35
Нашли ошибку?