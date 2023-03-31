Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского включили в список иноагентов

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 33

Всего реестр на этой неделе пополнился шестью строчками.

Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского включили в список иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Минюст России включил в реестр иноагентов лидеры группы «Ногу свело!» Максима Покровского.

«Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны –Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще Максим Покровский критиковал россиян и участвовал в сборе денег в поддержку Украины.

Наряду с музыкантом список иностранных агентов пополнили:

  1. Сооснователь «Общества защиты интернета» Сергей Бойко;
  2. Глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров;
  3. Проект «Теплица социальных технологий»;
  4. Объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»;
  5. Объединение «Настоящая Россия».

На минувшей неделе 5-tv.ru сообщал, что Минюст включил в список иноагентов блогера Илью Варламова.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
77.32
0.23 84.11
0.35
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 апреля

Последние новости

22:20
«На душе стало легче»: 82-летняя пенсионерка перевела 100 тысяч рублей бойцам СВО
22:03
Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского включили в список иноагентов
21:51
Заболевший ковидом Денис Мацуев рассказал о своем состоянии
21:39
Можно выдохнуть: таро-прогноз на неделю с 3 по 9 апреля
21:27
Враг сдается: под Кременной в плен захвачены боевики ВСУ — уникальные кадры
21:17
Вы в своем уме? Байдена заклеймили позором за слова о душе и трансгендерах

Сейчас читают

Ребенок из свердловского детдома стал жертвой педофила-шантажиста
Опасный союз? Что будет с Финляндией после вступления в НАТО
Самая главная ошибка Костомарова: почему фигурист до сих пор на грани жизни и смерти
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео