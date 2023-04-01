Беременная Зепюр Брутян показала видео из кабинета УЗИ: «Слушаем сердечко»

Актриса уже скоро подарит супругу Павлу Прилучному малыша. Для него ребенок станет третьим, у артиста есть также сын и дочь от Агаты Муцениеце.

Беременная актриса Зепюр Брутян поделилась кадрами из кабинета УЗИ и позволила поклонникам послушать, как бьется маленькое сердечко ее малыша. Видео она опубликовала в личном блоге. Совсем скоро артистка с супругом Павлом Прилучным станут родителями. Для Брутян это будет первый опыт материнства, ее избранник станет многодетным отцом. У Прилучного есть также дочь Мия и сын Тимофей от брака с Агатой Муцениеце.

Новая жена рокового мужчины, как подмечают поклонники, активно готовится к роли матери. Она уже взяла в оборот пасынка и падчерицу — старательно налаживает с ними контакт, даже водит на папины премьеры самостоятельно. Свою беременность Брутян раскрывать не спешила, публика узнала о ней в феврале. При этом уже сейчас актриса выглядит так, будто вот-вот отправится на встречу со своим первенцем.

По словам Зепюр Брутян, она наслаждается беременностью и волнительным ожиданием. Ребенок — самый дорогой подарок, о котором мечтает каждая женщина, уверена звезда. Пока муж занят работой, актриса посещает специалистов и вьет домашнее гнездышко. Недавно, например, украсила квартиру живыми горшечными розами.

«Слушаем сердечко», — подписала она ролик, снятый в кабинете УЗИ.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом развелись в 2020 году. Сегодня, кажется, бывшие смогли наладить общение ради детей, Мия и Тимофей часто видятся с отцом и его новой семьей, родная мама не препятствует. Но, по мнению Муцениеце, не все так гладко, как выглядит на фото в социальных сетях. Например, Прилучный не пришел на дни рождения детей, которые организовала экс-супруга, хотя получал приглашения. Их дочь, считает актриса, до сих пор не пережила расставание — Мия до последнего верила, что мама и папа помирятся, и все будет, как раньше.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Агата Муцениеце публично позвала Павла Прилучного посмотреть на нее в эротическом шоу.