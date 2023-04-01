Дочь Гогунского отрицает его роль в своей карьере: «Папа был продюсером колбасы»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 5

Дочь актера Гогунского отрицает его роль в своей карьере на YouTube и не хочет делиться заработками

Дочь Гогунского отрицает его роль в своей карьере: «Папа был продюсером колбасы»

Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

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Милана Маирко не общается со знаменитым папой и осуждает его за обвинения в адрес ее мамы. Еще больше 13-летнюю звезду YouTube возмущают претензии отца на ее деньги.

Актер Виталий Гогунский не принимал почти никакого участия в карьере 13-летней дочери, ставшей популярной YouTube-певицей. Его план платить алименты из ее же гонораров возмущает девочку. Юная исполнительница призналась, что уже пять лет не общается с отцом, а раньше их встречи были не такими уж и частыми. По словам Миланы, ее творчеством всегда руководила мама Ирина Маирко.

Гогунский громко расстался с матерью Миланы в 2019 году. Позже он счел, что не должен платить алименты, так как благодаря ему наследница неплохо зарабатывает. Актер оставил бывшей квартиру в Москве и права на YouTube-канал дочери, который помог раскрутить. И этого достаточно, уверен он. Оказывается, не только Ирина Маирко не согласна с таким решением.

Милана заявила в интервью для YouTube-шоу «Пушка», что благодарна отцу за приглашение в передачу «Один в один». Девочка имела успех на проекте, выступила в образе Мэрилин Монро. Все остальные ее достижения — исключительно заслуги Ирины Маирко.

«Мама всегда была на съемочной площадке, мама всегда общалась с режиссерами. Папа был продюсером колбасы. Он всегда нес только бутерброды. Папа, иди, покупай колбасу, потому что мы хотим есть. Он редко присутствовал, всегда этим мама занималась. Поэтому меня очень забомбило, что папа в этих интервью говорит, что мама украла все деньги с YouTube», — поделилась Милана.

Деньги, о который идет речь, по словам девочки, ее мама потратила на поездку в парижский Диснейленд. Гогунский тоже поехал и даже замечал, мол, как неловко путешествовать за чужой счет. Теперь решил представить ситуацию в выгодном для себя свете, считает девочка. Артист в свою очередь утверждал, что лишь благодаря его YouTube-каналу дочь стала популярной. Клип «Малявка», например, собрал сотни миллионов просмотров и принес значительную прибыль.

«Сейчас мы с ним не общаемся. Он не мой продюсер. Всем занимается мама. Меня бомбит. Он говорит, что мама запрещает мне с ним общаться! Что за прикол?! Я сама его заблокировала, мама просила меня этого не делать. Заблокировала всего несколько месяцев назад», — настаивает Милана.

По словам юной звезды, от папы она слышала только претензии. Ему, в том числе, не нравился внешний вид дочери, от одежды до маникюра. А однажды актер якобы заявил — он видит, как плохи дела у девочки и готов забрать ее у матери. Как отметила Милана, это стало последней каплей. Кроме того, Гогунский писал много обидных слов бывшей жене, и это ранило их дочь. Тогда она решила прекратить тяжелое общение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему привели судебные разбирательства Виталия Гогунского и Ирины Маирко относительно алиментов на Милану. Впрочем, судя по интервью, девочка в 13 лет уже способна сама выступать в свою защиту.

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