Виктория Боня открыто ищет спонсора в соцсетях: «Удовольствие недешевое»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 41

Блогер Виктория Боня объявила поиск спонсора ее восхождения на Эверест

Виктория Боня открыто ищет спонсора в соцсетях: «Удовольствие недешевое»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда «Дома-2» и популярный блогер грезит одной мечтой. Но своими трансформационными ретритами она на мечту пока не заработала.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, антипрививочник, адепт теории заговора 5G и гуру трансформационных ретритов, а также мастер превращения женщин в богинь Виктория Боня ищет себе спонсора. О нехватке средств на исполнения мечты звезда открыто рассказала в социальных сетях. Но не беда, если денег на заветное желание нет у тебя — наверняка есть у другого. Правда, Боне нужно 15 миллионов рублей.

Как известно, в последнее время селебрити увлеклась альпинизмом. Она уже побывала в паре экспедиций на знаменитые вершины. Путешествия были сложными, рискованными, но страх смерти Боню не останавливает. А идея выхода за пределы человеческих возможностей вдохновляет. Галлюциногенные кактусы, которыми увлекалась ранее звезда, очевидно, таких эмоций не возбуждают.

Как пишет 7Дней.ru, на днях Боня вернулась в Москву (Она живет в Монако и много путешествует. — Прим. ред.). Блогера ждут съемки и мероприятия, а между ними она успевает решать свои финансовые проблемы. Деньги даме нужны не на платья и не на духовный рост, а на очередное восхождение. На Эверест!

«Горы — удовольствие недешевое, восхождение на Эверест стоит 170 тысяч евро или 15 миллионов рублей. Если бы вам было интересно стать спонсором восхождения с легендой альпинизма, который поставил рекорд и покорил все 14 восьмитысячников за 6,5 месяца, пишите», — цитирует Боню издание.

Легендой альпинизма блогер назвала не себя. Поездку, по ее словам, возглавит Нирмал Пурджа, которого еще называют Нимсом. Он — бывший гуркха (Войска Великобритании и Индии, набирающиеся из непальских добровольцев. — Прим. ред.) и солдат Особой лодочной службы (SBS), элитного подразделения спецназа Королевского флота Великобритании. Свой рекорд он установил в 2019 году. Все упомянутые 14 вершин мужчина покорил с первого раза.

Подписчики Бони тем временем отмечают — прошлое восхождение ей оплачивал бойфренд. Они советуют звезде обратиться к своему мужчине, а не попрошайничать в соцсетях. Пока желающих дать блогеру денег не нашлось.

Ранее  5-tv.ru публиковал необычные бьюти-советы от Виктории Бони.

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Виктория Боня открыто ищет спонсора в соцсетях: «Удовольствие недешевое»

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