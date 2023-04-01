Веселое похудение: врач рассказал, сколько килокалорий можно сжечь за час смеха

Смех, по данным экспертов, активизирует работу 80 мышц — неплохая тренировка!

За час смеха организм может сжечь до 350 килокалорий. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал главный психиатр Москвы Георгий Костюк. Эксперт призвал людей мыслить позитивно и чаще находить повод как следует посмеяться, так как известное выражение «смех продлевает жизнь» медики давно признали правдивым. Кроме того, подчеркнул собеседник агентства, когда человек от души хохочет, для его тела этот момент становится почти тренировкой.

«При смехе активизируется работа до 80 мышц. А целый час смеха сжигает до 350 килокалорий», — сказал Костюк.

Когда человек смеется, добавил психиатр, у него меняется принцип дыхания, кислородный обмен в головном мозге, органах и тканях улучшается, легкие пробуждаются от разного рода застойных явлений. По словам доктора, исследования во всем мире подтвердили — оптимисты реже страдают вирусными заболеваниями. Потому что они хотят жить долго и хорошо и, соответственно, лучше заботятся о здоровье — много двигаются, бросают курить и выпивать, укрепляют иммунитет.

Костюк отметил, что лично наблюдал целебную силу позитивного жизненного настроя. Его веселые пациенты быстрее восстанавливались после травм и хирургических вмешательств, чем грустные. Гормон радости серотонин признан натуральным обезболивающим. Очевидна связь: трудности лечения легче переносят оптимисты.

«У тех же, кто пребывает в пессимистическом настроении, преобладает гормон стресса — кортизол, который способен усиливать болевые ощущения и может стать триггером развития заболеваний», — заключил врач.

Так называемый правильный настрой — то, над чем усиленно работают современные психотерапевты и их пациенты. Всем хочется быть легкими на подъем, мотивированными, энергичными и продуктивными. Но разного рода внутренние ограничения часто сбивают, заставляют сомневаться в собственных силах и мешают радоваться наступившему утру. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие популярные мысли не дают счастливо жить людям старше 30 лет.