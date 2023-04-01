Анна Седокова сообщила о болезни младшего ребенка

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Полина Долгова
Полина Долгова 19

Анна Седокова рассказала, что ее младший сын заболел и не пошел в школу

Анна Седокова сообщила о болезни младшего ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Певица оставила ребенка дома и пошла в аптеку за лекарствами.

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала о болезни младшего сына Гектора. Печальной новостью певица поделилась в социальной сети Instagram*.

«Гектор заболел. Так что я пошла в аптеку», — написала знаменитость.

Прежде артистка уже жаловалась на здоровье наследника. Несколько дней подряд у мальчика держалась высокая температура, которую тяжело было «сбить».

Младший сын Седоковой заболел и не пошел в школу Младший сын Седоковой заболел и не пошел в школу. Instagram* / annasedokova

Седокова — мама троих детей. Первым ребенком стала 18-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича. Второй ребенок — 11-летняя дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского. Гектор родился от российского предпринимателя Артема Комарова. Сейчас знаменитость замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, общих детей у них нет.

Ранее, писал 5-tv.ru, Седокова рассказала, как научила пятилетнего сына решать сложные примеры по математике.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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