Анна Седокова сообщила о болезни младшего ребенка
Анна Седокова рассказала, что ее младший сын заболел и не пошел в школу
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Певица оставила ребенка дома и пошла в аптеку за лекарствами.
Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала о болезни младшего сына Гектора. Печальной новостью певица поделилась в социальной сети Instagram*.
«Гектор заболел. Так что я пошла в аптеку», — написала знаменитость.
Прежде артистка уже жаловалась на здоровье наследника. Несколько дней подряд у мальчика держалась высокая температура, которую тяжело было «сбить».
Младший сын Седоковой заболел и не пошел в школу.
Седокова — мама троих детей. Первым ребенком стала 18-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича. Второй ребенок — 11-летняя дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского. Гектор родился от российского предпринимателя Артема Комарова. Сейчас знаменитость замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, общих детей у них нет.
Ранее, писал 5-tv.ru, Седокова рассказала, как научила пятилетнего сына решать сложные примеры по математике.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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