«Разгул демократии»: Захарова высмеяла западные СМИ из-за громкого дела Трампа

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Захарова о деле Трампа: жду, когда WSJ потребует выслать журналистов из РФ

«Разгул демократии»: Захарова высмеяла западные СМИ из-за громкого дела Трампа

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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США обожают угрожать российским гражданам, в частности, журналистам. Что сделают на этот раз?

Бывшему президенту США Дональду Трампу будут предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации. На это уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Жду, когда редакция The Wall Street Journal потребует выслать из России всех американских журналистов и посла США в ответ на творящийся в Америке разгул демократии», — иронично заметила Захарова.

До этого дипломат неоднократно отмечала, что в США с особой «любовью» относятся не только к россиянам, в частности, к представителям СМИ, которых всегда притесняют, но и к собственным подопечным. Вот лишь недавний наглядный пример.

Американский журналист Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге, когда пытался получить секретные сведения, которые составляют государственную тайну об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд города Москвы арестовал американца. Теперь обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе «Лефортово».

На фоне этих событий госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американцев, проживающих в РФ, в срочном порядке покинуть страну. А вот президент США Джо Байден вообще не увидел в случившемся ничего зазорного. Хотя доказано, что Гершкович работал именно в интересах Белого дома. Использовать людей, а затем их «выбросить» — стандартная практика американского правительства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Захарова призвала Борреля «вступиться» за Ассанжа после ареста журналиста WSJ.

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