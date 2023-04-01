Наместника Киево-Печерской лавры Павла принудительно доставят в суд из больницы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 4 788

До этого владыке стало плохо в суде, и заседание перенесли на понедельник.

Наместника Киево-Печерской лавры Павла принудительно доставят в суд из больницы

Фото: Sergei Chuzavkov/SOPA Images via / ТАСС

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Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, который находится в больнице, принудительно доставят на заседание суда. Об этом сообщает пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Уточняется, что суд по избранию священнослужителю меры пресечения в связи с предъявленными Службой безопасности Украины (СБУ) обвинениями перенесли с понедельника на вечер субботы. 

В свою очередь издание «Страна.ua» со ссылкой на адвоката митрополита Павла, сообщило, что «владыка находится в больнице». Ранее в этот же день наместнику Киево-Печерской лавры стало плохо в суде, после чего было решено перенести заседание на понедельник.

До этого сообщалось, что митрополит Павел (Лебедь) после допроса отправлен под домашний арест. СБУ пытается вменить ему «разжигание межрелигиозной розни» и «проклятие президента».

На днях Павел, исчерпав другие возможности отстоять лавру, напрямую обратился к Зеленскому и его окружению, которое назвал «сворой», и заявил, что слезы православной братии упадут на их головы. Многие сочли, что этими словами Павел проклял главу Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни верующих встали на защиту Киево-Печерской лавры, когда туда приехала комиссия по передаче имущества.

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Наместника Киево-Печерской лавры Павла принудительно доставят в суд из больницы

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