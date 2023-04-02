«Решила по-дружески помочь»: Винокур рассказал о начале жизни с женой с фиктивного брака

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Владимир Винокур рассказал, что его жизнь с женой началась с фиктивного брака

«Решила по-дружески помочь»: Винокур рассказал о начале жизни с женой с фиктивного брака

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Связать свою жизнь с женщиной мечты ему помогла, как ни странно, проблема с трудоустройством в театр.

Известный российский юморист Владимир Винокур и его жена Тамара в будущем году отмечают золотую свадьбу. Артист в интервью 7Дней.ru рассказал о главных секретах их крепкого союза.

Он признался, что супруга всю жизнь его поддерживала и сразу заявила, что в дома хозяин — он. Тем не менее, все начиналось не настолько идеально. Оказывается, пара начала совместную жизнь с фиктивного брака.

Винокур рассказал, что настойчиво ухаживал за Тамарой, но она только отвечала ему отказом. Связать свою жизнь с женщиной мечты ему помогла, как ни странно, проблема с трудоустройством в театр, для которой была необходима московская прописка.

«Тамара узнала, что у меня в ГИТИСе скоро распределение, и решила по-дружески помочь», — говорит Винокур.

Он добавил, что прежде чем принять такое серьезное решение, Тамара, конечно же, посоветовалась с мамой. В итоге, сошлись на том, что она готова бесплатно, но фиктивно выйти за него замуж ради карьеры будущей звезды.

К слову, сам Владимир в ответ на это заявил, что хочет, чтобы все было по-настоящему и пообещал своей возлюбленной сделать все возможное, чтобы стать богатым и знаменитым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Владимира Винокура устроила зажигательные танцы — видео.

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