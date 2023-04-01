«Есть вторая полоска или нет?» — дочь Пригожина Даная заподозрила новую беременность

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Дочь Пригожина Даная заподозрила новую беременность

«Есть вторая полоска или нет?» — дочь Пригожина Даная заподозрила новую беременность

Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

Читайте нас в: Дзен Новости

Наследница продюсера сообщила новость в День смеха, 1 апреля. Розыгрыш ли это?

Дочь Иосифа Пригожина Даная спровоцировала слухи о второй беременности. В социальной сети 26-летняя девушка опубликовала снимок своего теста на беременность и поинтересовалась, не только ли она одна она видит вторую полоску.

«Все, похоже, приплыли. Не могу понять, есть вторая полоска или нет?» — подписала кадр Пригожина.

amamamamamamДочь Пригожина решила посоветоваться с публикой, есть вторая полоска на тесте или нет. Instagram* / danaya_prigozhina

Особо внимательные интернет-пользователи все же заметили вторую бледную полоску. Но поздравлять со скорым очередным пополнением не стали спешить. Ведь фото теста девушка опубликовала в День смеха, когда принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними. Публика решила чуть повременить и узнать, как будут развиваться события дальше.

К слову, если Пригожина действительно окажется беременна, то ребенок станет для нее вторым. Весной 2022 года она вышла замуж. Избранником стал Евгений Агиров. Уже в августе у пары родился первенец. Мальчика назвали Даниэлем.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое фото певицы Славы с новорожденным внуком.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.32
0.23 84.11
0.35
Встречаем Дракона и радуемся: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 апрел...

Последние новости

0:00
«Уже стонут»: военный аналитик указал на сигналы окончания спецоперации
23:43
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте на два месяца
23:26
Захарова обвинила киевский режим в издевательстве над православием
23:10
«Есть вторая полоска или нет?» — дочь Пригожина Даная заподозрила новую беременность
22:55
«Медленно варят»: Польшу уличили в подготовке к прямому конфликту с Россией
22:36
Анна Седокова сообщила о болезни младшего ребенка

Сейчас читают

Военный аналитик Михайлов указал на сигналы окончания спецоперации
SHAMAN посетил Русский музей Петербурга в рамках своего концертного тура
Во сколько россиянам обойдутся путевки в Турцию в 2023 году?
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео