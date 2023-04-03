Новая концепция внешней политики: на чем теперь основывается российская дипломатия

Нападки на Киево-Печерскую лавру, важную святыню для русской истории и всего православного мира — это уже гораздо больше, чем внутренние разборки в отдельно взятом государстве Украина. Особенно сегодня, когда после подписания президентом РФ Владимиром Путиным вступила в силу новая концепция внешней политики Российской Федерации.

Документ объемный — там девять тысяч слов. Впервые в официальном и программном для МИДа и всех государственных структур документе, звучит определение нашей страны.

«Как самобытного государства-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, сплотившей русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность русского мира», — говорится в документе.

У государств-цивилизаций, таких как Индия и Китай, есть несколько неотъемлемых черт — самобытность, самостоятельность, самодостаточность, постоянство сферы влияния и неразрывность во времени. Границы могут меняться, может осовремениваться язык, но всегда остается ядро, что позволяет безошибочно определять на протяжении веков: да, вот здесь, в этой части Евразии — «русский мир». Впервые про государство-цивилизацию Владимир Путин заговорил еще в 2018 году на Всемирном русском народном соборе.

«Голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации — уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность» — сказал тогда глава государства.

В дальнейшем мысль повторялась в различных выступлениях президента. Месяц назад он повторил ее в послании Федеральному собранию. И вот теперь это официальная государственная доктрина. Ее представили, впрочем, без излишней помпы — на заседании Совета Безопасности.

«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В их числе — Концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности», — заявил Путин.

Приоритеты — обеспечить безопасность своей цивилизации русского мира и выстроить равноправные отношения с другими крупными центрами в новом многополярном мире. В концепции они также перечислены — это Китай, Индия, далее Азиатско-Тихоокеанский регион, Исламский мир, Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, Европейский регион, США и другие англосаксонские государства. Отношения со всеми будут строиться по принципу «как вы к нам, так и мы к вам». И визуально напоминают систему светофора, то есть отношения могут быть конструктивные, нейтральные или недружественные.

Европейцы, соседи по континенту, как рассчитывает Москва, осознают, что рано или поздно безальтернативность мирного сосуществования, займут достойное место в Большой Евразии. А вот США и сателлиты, так и указано в концепции, однозначно видятся не друзьями. Если суммировать документ в одно предложение, получится простая формула: мы вот такие, у нас исторически вот такое место в мире, просим нас уважать, готовы дружить, но если что — не только дадим сдачи, но можем выбить и занесенный для удара по нам меч.

«Вводится тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Впервые в новейшей истории Россия ставит одной из своих целей устранить рудименты доминирования США для построения многополярного мира. Мира без вмешательства во внутренние дела других стран, без навязывания политических порядков или чуждых этим странам нетрадиционных ценностей. И это коренное отличие от того, что продвигают США.

На этой неделе состоялся по форме пафосный, но по сути пустой саммит за демократию, организованный Вашингтоном. По видеосвязи с Белым домом выходили лидеры государств, которых Штаты считают демократическими. Из них на видеоурок с Байденом лично пригласили глав Малави, Нигера, Эквадора, Молдовы и, конечно, Украины, куда же без Зеленского. Байден подчеркнул, что сейчас сложное время и надо сплотиться вокруг тех ценностей, которые важны для демократии, для США.

«Когда мы продвигаем равноправие и расовую справедливость, инвестируем в молодежь, защищаем представителей ЛГБТК+, наши общества становятся не только более справедливыми, но и более сильными и успешными. Демократия требует полного и равноправного участия всех — всех наших граждан. Именно так мы раскрываем человеческий потенциал и занимаем максимально сильную позицию для решения общих задач — я подчеркну „общих“ задач», — сказал на саммите президент США Джо Байден.