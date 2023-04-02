«Раньше не видели»: как российские ЗРК обманули американских пилотов

|
Рита Миронова
Рита Миронова 36

AirForceTimes: ЗРК С-300 обманывают американских пилотов истребителей F-35

«Раньше не видели»: как российские ЗРК обманули американских пилотов

Фото: Павел Львов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему американским пилотам не удавалось распознать российские ЗРК поблизости?

Американские пилоты, патрулирующие воздушное пространство вблизи границ с РФ, заявили об обманном маневре со стороны российских ЗРК (зенитно-ракетные комплексы — Прим. ред.). Стелс-истребители F-35 несколько раз не смогли распознать работу комплексов С-300, пишет AirForceTimes.

Как рассказал изданию полковник Крейг Андрле, его истребитель не идентифицировал С-300, хотя сами пилоты видели его собственными глазами.

«Интел говорит, что там есть SA-20 (название НАТО для зенитно-ракетного комплекса С-300 — Прим. ред.), но теперь мой самолет не идентифицирует его как таковой, потому что SA-20 потенциально работает в режиме военного резерва, которого мы раньше не видели», — сообщил Андрле.

Еще один участник операции, полковник Брэд Башор рассказал изданию, что во время патрулирования никаких провокаций со стороны России и Белоруссии не было. По словам американца, пилоты просто делали свою работу и ничего не нарушали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, стоит ли Украине ждать от Америки истребители F-16.

+6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.32
0.23 84.11
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:27
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
9:11
«Раньше не видели»: как российские ЗРК обманули американских пилотов
8:54
МОК вновь изменил правила допуска россиян на международные соревнования
8:36
Илон Маск и сооснователь Apple бьют тревогу из-за развития искусственного интеллекта
8:16
«Я люблю тебя бесконечно»: бывший муж Славы пытается добиться ее прощения
8:00
День единения РФ и Белоруссии: какой уровень отношений достигли две страны за годы дружбы

Сейчас читают

Военный аналитик Михайлов указал на сигналы окончания спецоперации
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
«Сгинет, как роса на солнце»: наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео