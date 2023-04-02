«Раньше не видели»: как российские ЗРК обманули американских пилотов

Почему американским пилотам не удавалось распознать российские ЗРК поблизости?

Американские пилоты, патрулирующие воздушное пространство вблизи границ с РФ, заявили об обманном маневре со стороны российских ЗРК (зенитно-ракетные комплексы — Прим. ред.). Стелс-истребители F-35 несколько раз не смогли распознать работу комплексов С-300, пишет AirForceTimes.

Как рассказал изданию полковник Крейг Андрле, его истребитель не идентифицировал С-300, хотя сами пилоты видели его собственными глазами.

«Интел говорит, что там есть SA-20 (название НАТО для зенитно-ракетного комплекса С-300 — Прим. ред.), но теперь мой самолет не идентифицирует его как таковой, потому что SA-20 потенциально работает в режиме военного резерва, которого мы раньше не видели», — сообщил Андрле.

Еще один участник операции, полковник Брэд Башор рассказал изданию, что во время патрулирования никаких провокаций со стороны России и Белоруссии не было. По словам американца, пилоты просто делали свою работу и ничего не нарушали.

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